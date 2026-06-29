El presidente Mulino entregó 338 casas y 180 títulos de propiedad en Chiriquí

El presidente de la República José Raúl Mulino realizó la entrega representativa de 180 títulos de propiedad y 338 viviendas a hogares de la provincia de Chiriquí, informó el gobierno nacional.

La actividad se llevó a cabo en el Museo del Ferrocarril Bugabeño, en la ciudad de La Concepción, distrito de Bugaba, donde junto a la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, y el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial, Jaime Jované, se hizo la entrega de estas soluciones habitacionales de interés social destinadas a familias de los distritos de Bugaba, Boquerón y Renacimiento, así como de la comarca Ngäbe Buglé.

A través de la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI), también se reconocieron títulos de propiedad a 180 familias chiricanas, impactando a más de 750 personas que ahora cuentan con la seguridad jurídica sobre los terrenos que han ocupado y trabajado durante años, informaron. “Tengo la alegría de entregar a más de trecientos hogares panameños sus casas. El sueño de años de tener su casa propia se hace realidad con un mejor espacio para compartir con lo más importante que tenemos: la familia”, destacó el mandatario. Mulino resaltó que algunas de estas viviendas se entregan en la comarca Ngäbe Buglé, donde se están terminando obras y desarrollando un plan de cien puentes zarzo para mejorar la calidad de vida y la seguridad.