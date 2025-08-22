Nacionales

El SENAN celebra 17 años como entidad de seguridad en el país

El SENAN es vital para la seguridad y bienestar de Panamá, con un perfil operativo mixto aéreo, marítimo y terrestre

Cortesía | Personal del Servicio Nacional Aeronaval con objetos ilícitos incautados.
Cortesía | Agentes del SENAN, ayudando a personas.
Amilkar Rodriguez
22 de agosto de 2025

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) celebra 17 años de creación, reafirmando su compromiso con la seguridad, la soberanía y la asistencia humanitaria en Panamá, expresó el mayor Israel Salcedo, jefe de la Cuarta Zona Aeronaval.

Salcedo señaló que, desde 2008 hasta la fecha, la institución ha logrado evolucionar no solo en medios, sino también en cobertura territorial y tecnológica. “De un aproximado de 2,500 unidades con las que iniciamos, hoy contamos con un crecimiento de 4,000, entre personal juramentado y no juramentado”, indicó.

El mayor destacó que, aunque se dispone de medios de alta tecnología, estos no son modernizados constantemente. “Nuestro recurso más valioso es el personal, y nos enfocamos en capacitarlos de forma continua con el fin de cumplir la misión interinstitucional”, subrayó.

Retos del SENAN

El jefe de la Cuarta Zona Aeronaval advirtió que uno de los principales retos que enfrenta la institución es anticiparse a la forma en que actúa el crimen organizado, dado que este actualiza constantemente su modus operandi. “Esta situación nos ha llevado a trabajar con otras entidades de seguridad para seguir fortaleciendo el esquema de operatividad en las distintas acciones preventivas que desarrollamos de manera conjunta”.

Agregó que dentro de las proyecciones de la institución está mantener y reforzar la confianza que la ciudadanía deposita en el SENAN.

04
Mil oficiales del SENAN existen en la actualidad, según datos de la institución.
El SENAN se creó el 20 de agosto de 2008 mediante el Decreto Ley 07. Nació de la fusión del antiguo Servicio Aéreo Nacional y el Servicio Marítimo Nacional
Celebración del SENAN en el marco de su 17 aniversario

ML | El pasado 20 de agosto el Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), celebró su aniversario número 17. Al evento asistieron el ministro de Seguridad Pública, Frank Alexis Ábrego; el director general de la Policía Nacional, Jaime Fernández, entre otros.

Se realizaron entregas de canastillas en los Hospitales Santo Tomás, Hospital Irma Lourdes de Tzanetatos, estos dos con la presencia de la presidenta de las Damas Aeronavales.

Las actividades de aniversario continúan hoy y mañana, 23 de agosto, con un día deportivo y la Parada Aeronaval que se realizará en la Calzada de Amador.

