$!El SENAN celebra 17 años como entidad de seguridad en el país

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) celebra 17 años de creación, reafirmando su compromiso con la seguridad, la soberanía y la asistencia humanitaria en Panamá, expresó el mayor Israel Salcedo, jefe de la Cuarta Zona Aeronaval.

Salcedo señaló que, desde 2008 hasta la fecha, la institución ha logrado evolucionar no solo en medios, sino también en cobertura territorial y tecnológica. “De un aproximado de 2,500 unidades con las que iniciamos, hoy contamos con un crecimiento de 4,000, entre personal juramentado y no juramentado”, indicó.

El mayor destacó que, aunque se dispone de medios de alta tecnología, estos no son modernizados constantemente. “Nuestro recurso más valioso es el personal, y nos enfocamos en capacitarlos de forma continua con el fin de cumplir la misión interinstitucional”, subrayó.

Retos del SENAN

El jefe de la Cuarta Zona Aeronaval advirtió que uno de los principales retos que enfrenta la institución es anticiparse a la forma en que actúa el crimen organizado, dado que este actualiza constantemente su modus operandi. “Esta situación nos ha llevado a trabajar con otras entidades de seguridad para seguir fortaleciendo el esquema de operatividad en las distintas acciones preventivas que desarrollamos de manera conjunta”.

Agregó que dentro de las proyecciones de la institución está mantener y reforzar la confianza que la ciudadanía deposita en el SENAN.