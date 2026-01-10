El SENAN cierra el 2025 con cifras récord: más de 71 toneladas de droga incautadas

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN) de Panamá cerró el año 2025 con un balance histórico en su lucha contra el narcotráfico, tras lograr la incautación de 71.1 toneladas de sustancias ilícitas en un total de 134 operativos.

El informe anual destaca un fuerte golpe a las estructuras criminales, donde el decomiso de clorhidrato de cocaína representó el mayor volumen con 43 toneladas, seguido por 22.5 toneladas de marihuana y cargamentos menores de drogas sintéticas como metanfetaminas y éxtasis.

Como parte de estas operaciones antidrogas, se logró también la aprehensión de 142 personas de diversas nacionalidades: 74 panameños, 54 colombianos, 11 nicaragüenses, 6 ecuatorianos, 1 costarricense, 1 estadounidense, 1 peruano, 1 Venezolano; igualmente el decomiso de 40 embarcaciones, 37 armas de fuego y 6,618 municiones, detalla el SENAN.

En relación con el valor económico de la sustancia ilícita incautada durante el año 2025, se destacan los montos estimados según el mercado de destino. En los Estados Unidos, el precio por kilogramo oscila alrededor de treinta y cinco mil dólares (USD 35,000); en Europa, el valor promedio alcanza los cuarenta mil dólares (USD 40,000); mientras que, en Oceanía, considerado actualmente el mercado más lucrativo, los precios promedio llegan hasta los doscientos cincuenta mil dólares (USD 250,000) por kilogramo.

En ese sentido, tomando como referencia el valor promedio utilizado para las incautaciones, establecido en cuarenta mil dólares (USD 40,000) por kilogramo, la afectación económica total estimada al crimen organizado asciende a mil novecientos cuarenta y seis millones de dólares estadounidenses (USD 1,946 millones).

Mientras tanto, la incidencia geográfica indica que se incautó más droga en el litoral Pacífico: 48.7 toneladas, mientras que en el Mar Caribe se decomisó16.8 toneladas.

Estos resultados reflejan el firme compromiso del Servicio Nacional Aeronaval con la seguridad nacional, la defensa de los espacios marítimos, fluviales y aéreos del país, y la protección de la ciudadanía, como parte de la estrategia integral del Estado panameño contra el crimen organizado transnacional.

Informaron que bajo el liderazgo del Director General, Luis De Gracia, la institución ha fortalecido sus capacidades operativas, la coordinación interinstitucional y la cooperación internacional, consolidando una gestión orientada a resultados, al respeto de la ley y al cumplimiento del deber constitucional de salvaguardar la soberanía y la paz social de la República