El Sinaproc atiende emergencias por crecida de ríos en Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) mantiene un operativo de monitoreo y asistencia en diversas comunidades de la provincia de Bocas del Toro y la comarca Ngäbe Buglé, debido al incremento en los caudales de varios ríos a causa de las constantes precipitaciones registradas en las últimas horas que han dejado 101 personas afectadas.

En el distrito de Kusapín se reportó el desprendimiento de techos en tres viviendas, dos en el corregimiento cabecera y una en la comunidad de La Ensenada, lo que dejó un saldo de aproximadamente 15 personas afectadas. Por su parte, en el corregimiento de Samboa, distrito de Jironday, el desbordamiento de una quebrada provocó la Inundación del Centro Educativo Quebrada Venado. Asimismo, en la comunidad de Guabal, corregimiento de Mancreek, la crecida del río Dayra anegó siete viviendas, impactando directamente a unos 86 pobladores.

Durante las labores de inspección, el personal de respuesta rápida ejecutó la evacuación preventiva de cuatro menores de edad que se encontraban expuestos al riesgo en el río Dayra tras el intempestivo aumento de su nivel; los niños fueron rescatados sanos y salvos y entregados a sus familiares. Ante esta situación, los socorristas reiteraron el llamado a los padres de familia sobre la importancia de mantener una supervisión continua y evitar que los menores permanezcan solos cerca de afluentes o zonas vulnerables.

El Sinaproc confirmó que los ríos Cricamola, Manantí, Guariviara y Dayra mantienen niveles elevados. En tanto, el Servicio Nacional Aeronaval (Senan), a través del Grupo de Búsqueda y Rescate (SAR), continúa brindando apoyo estratégico en las evaluaciones de campo y en las labores de monitoreo constante.