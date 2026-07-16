El Sinaproc eleva alerta amarilla en Changuinola y Almirante por lluvias y riesgo de inundaciones

El Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) elevó a alerta amarilla los distritos de Changuinola y Almirante, en la provincia de Bocas del Toro, a partir de las 3:00 p.m. de este jueves 16 de julio, debido al incremento del riesgo por lluvias de variada intensidad, tormentas eléctricas, ráfagas de viento y posibles inundaciones y crecidas repentinas de ríos y quebradas.

La entidad explicó que la medida se basa en el análisis técnico-científico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), el cual indica que estas condiciones están asociadas a “la interacción de la vaguada monzónica ubicada al sur del país con un sistema de baja presión sobre el Caribe colombiano, cuyo eje se extiende cerca de la costa caribeña de Panamá”.

Mientras tanto, se mantiene la alerta verde en otros 17 distritos de Bocas del Toro, Veraguas, Colón y Coclé, además de la comarca Ngäbe-Buglé. En Bocas del Toro la medida continúa en Chiriquí Grande; en Veraguas abarca Santa Fe, Calovébora y Cañazas; en Colón, Donoso, Omar Torrijos Herrera y Chagres; en Coclé, La Pintada; y en la comarca Ngäbe-Buglé los distritos de Jirondai, Kusapín, Besikó, Müna, Ñürüm, Mironó, Nole Duima y Kankintú.

Sinaproc advirtió que las condiciones meteorológicas “podrían ocasionar crecidas repentinas de ríos y quebradas, inundaciones en sectores vulnerables y deslizamientos de tierra”. Añadió que el riesgo aumenta por la alta saturación de los suelos en el occidente del país, principalmente en Bocas del Toro, la comarca Ngäbe-Buglé y los sectores norte y sur de Veraguas.

Ante este escenario, la institución informó que mantiene activados los mecanismos de vigilancia, monitoreo y coordinación con las entidades que integran el Centro de Operaciones de Emergencias (COE), las autoridades locales y los equipos de primera respuesta.

Sinaproc recomendó a la población evitar actividades en ríos, quebradas, lagos y playas, no cruzar calles o cauces inundados, mantenerse alejada de zonas propensas a inundaciones y deslizamientos, seguir las indicaciones de las autoridades y evacuar de forma ordenada si es necesario. También pidió no difundir información de fuentes no oficiales y permanecer atentos a los cambios en las condiciones del tiempo.