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El SINAPROC emite aviso de prevención por oleajes en el Pacífico hasta el 27 de julio

El SINAPROC emite aviso de prevención por oleajes en el Pacífico hasta el 27 de julio
ML | Personal de rescate del SINAPROC.
Redacción Metro Libre
25 de julio de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención por oleajes en el Pacífico panameño, hasta las 11:59 p.m. del lunes, 27 de julio de 2026.

De acuerdo con el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se prevé un incremento paulatino en la frecuencia y el período del oleaje, con condiciones de mar picado que podrían representar riesgos para actividades marítimas y costeras.

La entidad advirtió que en los próximos días se espera el ingreso de un evento de mar de fondo que coincidirá con mareas vivas.

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