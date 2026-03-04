Embajada de EE. UU. lanza el programa English Access y otorga becas a 126 estudiantes panameños

La Embajada de los Estados Unidos en Panamá informó sobre el iniciodel programa de becas “English Access 2026-2027”, otorgando becas a 126 estudiantes panameños sobresalientes de seis escuelas en cinco provincias: Bocas del Toro, Chiriquí, Colón, Los Santos y Panamá.

Conforme al reporte de la Embajada “en los próximos dos años, los estudiantes de décimo grado seleccionados participarán en un programa intensivo para dominar el inglés, fortalecer el pensamiento crítico y desarrollar habilidades reales de liderazgo. Más allá de solo dar clases, esta experiencia transformadora les abrirá oportunidades: intercambios de estudio en el extranjero, acceso a universidades de alto nivel y caminos hacia carreras dinámicas y de alta demanda”.

El programa de becas arrancó con el primero de dos campamentos de verano del programa “Access”, realizados del 23 al 27 de febrero, en cada una de las escuelas participantes. Los campamentos llevaron el inspirador tema “Freedom 250”, que celebra los 250 años de independencia de los Estados Unidos.

El embajador de Estados Unidos, Kevin Marino Cabrera, señaló que “el programa de becas ‘English Access’ refleja nuestra sólida asociación con Panamá y nuestro compromiso compartido de ampliar oportunidades para la juventud. Esta inversión en el desarrollo de habilidades de liderazgo e inglés para la próxima generación de líderes panameños sienta las bases para futuras oportunidades de negocio entre nuestros dos países”.

El programa es financiado por la Oficina de Asuntos Educativos y Culturales del Departamento de Estado de EE. UU. y administrado localmente por la Fundación Quality Leadership University.

Se detalló que desde 2010, ha transformado la vida de 2,324 estudiantes panameños, ayudándolos a familiarizarse con el idioma inglés y abriéndoles nuevos caminos para su crecimiento personal y éxito profesional en todo el país.