Embajada de Israel dona sistema de purificación de agua al MINSA CAPSI de Pesé

Una microplanta de purificación de agua del sistema NUF Filtration fue donada por el gobierno de Israel a Panamá.

El embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, en compañía del presidente del Grupo de Amistad Interparlamentaria Panamá – Israel, Manuel Cohen, entregó el equipo a la subdirectora regional del MINSA en Herrera, la Dra. Yitzel Rodríguez.

Esta tecnología israelí, que será utilizada por el MINSA CAPSI de Pesé, es capaz de eliminar patógenos, virus y otros agentes microbiológicos, sin necesidad de productos químicos ni electricidad. Dicha cualidad hace que el sistema sea especialmente útil para la atención de pacientes en el centro, en las giras médicas que realizan periódicamente y para el programa del Sistema de Atención Domiciliaria Integral (SADI). Además, se contempla su uso para facilitar la asistencia en los programas escolares de salud.

El embajador Mattanya Cohen expresó su satisfacción por llevar esta ayuda hasta Pesé en su primera visita a la región, destacándola como “el primer resultado del Memorando de Entendimiento que firmé junto al canciller Javier Martínez Acha, luego de la histórica visita del presidente israelí Isaac Herzog a Panamá”. “Este es un ejemplo de la cooperación y amistad que existen entre Israel y Panamá desde hace 78 años”, acotó.

Durante la ceremonia, las autoridades realizaron una demostración del funcionamiento del sistema NUF, diseñado para proporcionar acceso a agua potable segura mediante procesos avanzados de filtración.