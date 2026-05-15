Embajada de Israel en Panamá celebra independencia y resalta la cooperación bilateral

La Embajada de Israel en Panamá conmemoró este jueves el 78° aniversario de la independencia del Estado de Israel con una recepción oficial que reunió a altas autoridades del país, miembros del cuerpo diplomático, líderes empresariales y representantes de la comunidad judía e invitados especiales.

El acto fue presidido por el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, quien destacó los avances del Estado de Israel en áreas como innovación, tecnología, medicina, agricultura y ciberseguridad. En su intervención, resaltó además la presencia de la tecnología israelí en la vida cotidiana de millones de personas alrededor del mundo.

Cohen también subrayó la importancia de la relación bilateral entre Panamá e Israel, a la que calificó como una amistad histórica basada en la cooperación, el respeto mutuo y valores compartidos. En ese contexto, mencionó la reciente visita oficial del presidente de Israel, Isaac Herzog, a Panamá, señalándola como un hito en las relaciones entre ambos países y una oportunidad para fortalecer la colaboración en sectores estratégicos como agua, salud, educación, innovación y ciberseguridad.

El diplomático reiteró asimismo el compromiso de Israel con la paz y la coexistencia en Medio Oriente, recordando los acuerdos alcanzados con varios países árabes y la aspiración de continuar ampliando espacios de entendimiento en la región. También destacó la próxima conmemoración de la reunificación de Jerusalén.

Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Panamá, Javier Martínez Acha, reafirmó la relación histórica entre ambos países y destacó el carácter de la conmemoración como símbolo de amistad y cooperación bilateral. Asimismo, recordó el impacto del Holocausto y señaló que Panamá mantuvo una postura activa durante la Segunda Guerra Mundial en apoyo a los aliados y al pueblo judío, además de ser una de las primeras naciones en reconocer al Estado de Israel el 14 de mayo de 1948.