Embajador de EE. UU. aborda oportunidades comerciales y tecnológicas con PanamCham

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Cabrera, se reunió con Mariela de la Guardia, presidenta de la Cámara Americana de Comercio e Industrias de Panamá (PanamCham), y su equipo para conversar sobre oportunidades para empresas y emprendedores estadounidenses.

Entre los temas abordados estuvieron la ampliación de los vínculos comerciales mediante el nuevo AmCham Trade Center y la cooperación tecnológica en el marco de Pax Silica.

Según la embajada, bajo el liderazgo del presidente Donald Trump, Estados Unidos busca fortalecer el comercio y la inversión entre ambos países para generar oportunidades para empresas y trabajadores estadounidenses