Embajador de EE.UU. en Panamá aclara que el programa de visa waiver está condicionado a temas de seguridad

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, aseguró que el programa de visa waiver, que permitiría a ciudadanos panameños viajar a Estados Unidos por turismo o negocios, por hasta 90 días sin visa, según requisitos establecidos por la ley estadounidense, “para nosotros es un tema de seguridad” y no una facilidad migratoria.

“El programa tiene requisitos que no están a mi discreción ni la de nadie, y esas son las cosas que estamos abordando en esta mesa de trabajo con Panamá y con los Estados Unidos”, afirmó.

Para tener visa waiver, dentro de la ley de Estados Unidos, hay varias cosas que se deben cumplir, agregó Cabrera.

El embajador añadió que “tenemos una mesa de trabajo (Panamá-EE.UU.) y eso es importante”.