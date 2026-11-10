Embajador de EE.UU. y el general Dan Caine visitan esclusas de Miraflores

El embajador de Estados Unidos en Panamá, Kevin Marino Cabrera, visitó las esclusas de Miraflores junto al general Dan Caine, jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos.

Durante el recorrido, ambas autoridades destacaron la importancia estratégica del Canal de Panamá para la seguridad nacional y económica estadounidense, así como el compromiso de mantener la vía segura y abierta, informó la embajada estadounidense.

”El Canal de Panamá es vital para la seguridad nacional y económica de Estados Unidos. Estamos fortaleciendo nuestra cooperación con Panamá para mantener esta vía estratégica segura, abierta y libre de influencias extranjeras malignas”, afirmó la Embajada de Estados Unidos en Panamá.

Ayer, el embajador Cabrera también acompañó al general Caine a una reunión con el presidente José Raúl Mulino. En el encuentro, Estados Unidos y Panamá reafirmaron su trabajo conjunto para garantizar la seguridad del Canal, combatir los carteles del narcotráfico y fortalecer la cooperación que contribuye a la seguridad de ambas naciones y del hemisferio occidental.

Más temprano, Cabrera y Caine reconocieron la labor de las tropas estadounidenses en Panamá, que trabajan todos los días para mantener segura la región. “Su dedicación contribuye a la misión de combatir las amenazas regionales y proteger al pueblo estadounidense. Gracias por su servicio”, destacó la Embajada, al señalar que Panamá es uno de los países más importantes para Estados Unidos en materia de seguridad.