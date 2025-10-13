Embajador Mattanya Cohen retira el pin amarillo tras regreso de israelíes secuestrados en Gaza

Este lunes, 13 de octubre, el embajador de Israel en Panamá, Mattanya Cohen, se quitó el pin que durante dos años llevó en su solapa, símbolo del anhelo por el regreso de todos los secuestrados en Gaza.

“Hoy es un día muy alegre para nosotros los israelíes en todo el mundo, día de alegría y de emoción. Hoy todos los secuestrados israelíes vivos en Gaza están en Israel con sus familias y seres queridos. Este pin amarillo significa el deseo y la esperanza de los ciudadanos de Israel que los israelíes a casa”, expresó Cohen a través de redes sociales.

“Estaba conmigo por 2 años y hoy con mucha alegría lo quito”, añadió.

La embajada manifestó, en su cuenta oficial de Instagram, que “con profundo sentimiento, este gesto marca el cumplimiento de esa esperanza y el cierre de un doloroso capítulo para el pueblo de Israel y para todos quienes compartieron su oración y solidaridad”.

Asimismo, se recordó que “hay todavía 28 secuestrados fallecidos en Gaza y demandamos su regreso a Israel”.