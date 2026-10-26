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Emiten alerta por oleajes y vientos en el Pacífico panameño hasta el 31 de octubre

Emiten alerta por oleajes y vientos en el Pacífico panameño hasta el 31 de octubre
Redacción Web
26 de octubre de 2026

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) sobre mareas altas y vientos en el litoral Pacífico, vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

La medida abarca el Pacífico Occidental, incluido el golfo de Chiriquí; el Pacífico Central, que comprende la península de Azuero y el sur de Veraguas; y el Pacífico Oriental, que incluye el golfo de Panamá y la provincia de Darién.De acuerdo con el IMHPA, se prevén olas de entre 0,6 y 1,2 metros, acompañadas de vientos sostenidos de 15 a 35 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

A estas condiciones se suma un oleaje con períodos de entre 13 y 18 segundos, factores que podrían generar mar picado y propiciar inundaciones en zonas costeras.

Por esta razón, las autoridades recomendaron extremar la precaución durante las actividades marítimas, con especial atención para bañistas y operadores de embarcaciones artesanales.

Ante este escenario, la entidad exhortó a la población a “evitar ingresar al mar cuando el oleaje y las corrientes representen un riesgo para la seguridad”, así como verificar las condiciones meteorológicas antes de zarpar y atender las indicaciones de los estamentos de seguridad.

También sugirió redoblar los cuidados durante paseos y faenas de pesca, no permanecer en áreas costeras expuestas a anegaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

“El SINAPROC reitera el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y priorizar la protección de la vida”, subraya el comunicado institucional. Para reportar emergencias, están disponibles la línea 911 y el Centro de Operaciones de Emergencias al 520-4426.

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