Emiten alerta por oleajes y vientos en el Pacífico panameño hasta el 31 de octubre

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) emitió un aviso de prevención ante el pronóstico del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) sobre mareas altas y vientos en el litoral Pacífico, vigente hasta el 31 de octubre de 2026.

La medida abarca el Pacífico Occidental, incluido el golfo de Chiriquí; el Pacífico Central, que comprende la península de Azuero y el sur de Veraguas; y el Pacífico Oriental, que incluye el golfo de Panamá y la provincia de Darién.De acuerdo con el IMHPA, se prevén olas de entre 0,6 y 1,2 metros, acompañadas de vientos sostenidos de 15 a 35 kilómetros por hora y ráfagas de hasta 40 kilómetros por hora.

A estas condiciones se suma un oleaje con períodos de entre 13 y 18 segundos, factores que podrían generar mar picado y propiciar inundaciones en zonas costeras.

Por esta razón, las autoridades recomendaron extremar la precaución durante las actividades marítimas, con especial atención para bañistas y operadores de embarcaciones artesanales.

Ante este escenario, la entidad exhortó a la población a “evitar ingresar al mar cuando el oleaje y las corrientes representen un riesgo para la seguridad”, así como verificar las condiciones meteorológicas antes de zarpar y atender las indicaciones de los estamentos de seguridad.

También sugirió redoblar los cuidados durante paseos y faenas de pesca, no permanecer en áreas costeras expuestas a anegaciones y mantenerse informados a través de los canales oficiales.

“El SINAPROC reitera el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad y priorizar la protección de la vida”, subraya el comunicado institucional. Para reportar emergencias, están disponibles la línea 911 y el Centro de Operaciones de Emergencias al 520-4426.