Emiten aviso de prevención por intensificación de vientos y oleaje en el Caribe

El Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC) anunció a la ciudadanía que, de acuerdo con el Aviso de Vigilancia emitido por el Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA), se mantienen vientos intensificados y oleaje moderado en el litoral Caribe panameño.

Periodo de validez:

Desde las 12:01 a.m. del 01 de enero de 2026 hasta las 11:59 p.m. del 02 de enero de 2026.

Regiones bajo vigilancia:

Caribe Occidental: Bocas del Toro, Comarca Ngäbe Buglé y norte de Veraguas.

Caribe Central: Colón Costa Abajo, Centro y Costa Arriba.Caribe Oriental: Comarca Guna Yala.

Condiciones previstas: Oleajes entre 1.3 y 2.0 metros.

Vientos con velocidades de 10 a 35 km/h, según la región. Período de olas entre 6 y 8 segundos, generando mar picado.

Estas condiciones están asociadas al desplazamiento de un sistema frontal sobre la cuenca del mar Caribe, lo que incrementa la velocidad de los vientos y mantiene oleajes moderados.

Sinaproc recomienda:

- Mantener precaución para bañistas, especialmente en playas del Caribe.

- Extremar medidas de seguridad para embarcaciones pequeñas y botes artesanales.

- Atender los avisos oficiales y seguir las recomendaciones de las autoridades competentes.

- Evitar actividades marítimas si no se cuenta con las condiciones de seguridad adecuadas.

SINAPROC, en coordinación con el IMHPA, permanecen en constante monitoreo.

En caso de emergencia, comuníquese al 911 /520-4426