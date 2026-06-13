Emiten aviso de vigilancia por aumento de oleajes en el Caribe hasta el 16 de junio

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por aumento de oleajes y periodos en los litorales del Caribe que estará vigente a partir de este sábado, 13 de junio hasta las 11:59 p.m. del martes, 16 de junio de 2026.

El IMHPA prevé un nuevo aumento de la altura de las olas y de los periodos, siendo de precaución en zonas marítimas y costas del Caribe Occidental y Oriental.

Condiciones por región:

1. Caribe Occidental: Norte de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Olas de 1.5 a 2.0 m, viento 10-20 km/h, periodo 8-10 seg.

2. Caribe Central: Colón Costa Abajo y Región Central. Olas de 1.0 a 1.4 m, viento 5-10 km/h, periodo 8-10 seg.

3. Caribe Oriental: Comarca Guna Yala y Colón Costa Arriba. Olas de 1.6 a 2.3 m, viento 5-15 km/h, periodo 8-11 seg.

La entidad alertó a embarcaciones artesanales o livianas y bañistas. Recomendaron seguir las normas y medidas de los estamentos de seguridad.