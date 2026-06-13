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Emiten aviso de vigilancia por aumento de oleajes en el Caribe hasta el 16 de junio

Emiten aviso de vigilancia por aumento de oleajes en el Caribe hasta el 16 de junio
PIXABAY | Olas en una playa.
Redacción Metro Libre
13 de junio de 2026

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) emitió un aviso de vigilancia por aumento de oleajes y periodos en los litorales del Caribe que estará vigente a partir de este sábado, 13 de junio hasta las 11:59 p.m. del martes, 16 de junio de 2026.

El IMHPA prevé un nuevo aumento de la altura de las olas y de los periodos, siendo de precaución en zonas marítimas y costas del Caribe Occidental y Oriental.

Condiciones por región:

1. Caribe Occidental: Norte de Veraguas, Comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro. Olas de 1.5 a 2.0 m, viento 10-20 km/h, periodo 8-10 seg.

2. Caribe Central: Colón Costa Abajo y Región Central. Olas de 1.0 a 1.4 m, viento 5-10 km/h, periodo 8-10 seg.

3. Caribe Oriental: Comarca Guna Yala y Colón Costa Arriba. Olas de 1.6 a 2.3 m, viento 5-15 km/h, periodo 8-11 seg.

La entidad alertó a embarcaciones artesanales o livianas y bañistas. Recomendaron seguir las normas y medidas de los estamentos de seguridad.

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