Emiten aviso de vigilancia por incremento de oleaje y vientos en el Caribe

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMPHA) emitió un aviso de vigilancia por incremento de oleaje y vientos en el Caribe, válido del desde las 12:00 am del 8 de enero hasta las 11:59 p.m del 10 de enero de 2026.

“Debido al fortalecimiento del sistema de alta Presión provocará un aumento significativo de los vientos y del oleaje en la región del Caribe, generando condiciones de mar agitado y la posible presencia de corrientes de resaca”, manifiesta el informe.

El IMPHA detalla que en el Caribe Occidental (Norte de Veraguas, Norte de la comarca Ngäbe Buglé y Bocas delTtoro) se presentarán olas de 1.5 a 2.0 metros de altura con vientos 15.0 - 30 km/h. Para el Caribe Central (Colón) se prevé olas de 1.5 a 2.1 metros de altura y vientos de 25 a 45 km/h.

Finalmente, en el Caribe Oriental (Comarca de guna yala) se esperan olas con altura de 1.8 a 2.5 metros y vientos de 20 a 40 km/h. Debido a estas condiciones se exhorta a la población a tomar las precauciones, especialmente a embarcaciones menores y personas que realicen actividades recreativas en el mar.

Asimismo, se recomienda acatar las indicaciones y medidas preventivas emitidas por las autoridades y organismo de seguridad.