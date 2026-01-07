Empresa de pescados es sorprendida vertiendo residuos al mar

Tras una denuncia ciudadana por vertimientos de aguas residuales al mar, personal técnico de la Dirección de Verificación del Desempeño Ambiental (DIVEDA) realizó una inspección en el área de Vacamonte, encontrando que una empresa procesadora de pescado descargaba aguas residuales, de lavado de equipos y lixiviados de residuos de pescado al océano, sin ningún tipo de tratamiento, informó el Ministerio de Ambiente.

Mediante un comunicado, MiAmbiente calificó el incidente como “una grave afectación al ecosistema marino-costero” y confirmó que la empresa no cuenta con planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que los vaciados ocurren de forma directa al suelo y al mar.

“MiAmbiente procederá con las acciones administrativas correspondientes para garantizar la protección del ambiente y la salud de las comunidades”, aseguró la entidad.