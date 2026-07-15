Empresario Carlos Slim recibe al presidente Mulino en su residencia en México

El empresario mexicano Carlos Slim, reconocido como el decimosexto hombre más rico del mundo, recibió este miércoles, 15 de julio, en su residencia al presidente de Panamá, José Raúl Mulino, con quien conversó de temas económicos y geopolíticos ante la nueva realidad en el mundo.

Según el reporte oficial, en la cita también abordaron el potencial que tiene Panamá abriendo oportunidades para las empresas mexicanas.

El presidente Mulino hizo énfasis en el esfuerzo que está haciendo su gobierno para atraer inversión a Panamá, destacando los proyectos de infraestructura y otros sectores que desarrolla su gobierno y el Canal de Panamá.

En el encuentro, tambien participaron la primera dama, Maricel Cohen de Mulino; el canciller, Javier Martínez Acha; los ministros Julio Moltó, de Comercio e Industrias; Roberto Linares, de Desarrollo Agropecuario; José Ramón Icaza, de Asuntos del Canal; el embajador de Panamá en México, Abraham Martínez, y la Secretaría de Asuntos Económicos y Competitividad, Kristelle Getzler.

Por parte del empresario Slim, estuvieron presentes sus familiares más cercanos.