Este jueves culminarían con las vistas presupuestarias

Esta semana finalizará la sustentación de las vistas presupuestarias 2026, según confirmó el diputado Eduardo Vásquez, presidente de la Comisión de Presupuesto. “Ya hemos atendido a 76 entidades y nos faltan 21. Debemos terminar este mismo jueves”, dijo Vásquez.

El diputado descartó la posibilidad de devolver el proyecto de ley que dicta el Presupuesto General del Estado al Ejecutivo, el cual asciende a B/.34,901 millones para el año fiscal 2026. “Enviaremos recomendaciones al Ejecutivo correspondientes a las inquietudes de las diferentes instituciones y las nuestras. La instalación de la Comisión de Presupuesto se demoró demasiado y las instituciones tienen que gestionar sus inversiones para dinamizar la economía del país”, señaló.