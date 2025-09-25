Mulino es operado con éxito del hombro en Nueva York

El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue operado con éxito de su hombro izquierdo este jueves 25 de septiembre, en la ciudad de Nueva York, justo después de concluir su participación en el 80º período de sesiones de la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU).

El mandatario panameño confirmó la noticia a través de un mensaje en su cuenta de X (antes Twitter), indicando que el procedimiento médico había culminado de manera satisfactoria.

En su comunicación, el presidente Mulino detalló que ya se encuentra en proceso de recuperación ambulatoria y que este periodo se extenderá por los próximos tres días.

Según los reportes, incluyendo detalles mencionados por el propio mandatario, la cirugía era necesaria para tratar un dolor persistente en el hombro. Mulino había calificado la molestia como un problema de huesos que chocaban, que le causaba un dolor constante e “inmanejable”.

El presidente también hizo hincapié en que se trataba de una cirugía menor y ambulatoria que se realizaría en un hospital de cirugías especializadas en Nueva York, y que él mismo costearía los gastos, recuperándose en su hotel.

Mulino aprovechó el comunicado para agradecer las muestras de cariño y apoyo recibidas.

Se espera que el presidente panameño finalice su periodo de convalecencia en Nueva York y esté de regreso en Panamá este domingo 28 de septiembre, para retomar sus funciones en el Palacio de las Garzas el próximo lunes.