Estudiante resulta herido con objeto punzocortante en colegio de Colón

Un estudiante resultó herido con un objeto punzocortante en el Colegio José Guardia Vega, ubicado en la provincia de Colón.

La ministra de Educación Lucy Molinar acudió al plantel para reunirse con estudiantes, docentes y directivos, con el objetivo de conocer de primera mano las circunstancias que rodean este tipo de situaciones.

“He venido para entender lo que está pasando. Muchas veces cuando se dan estas situaciones queremos buscar soluciones en una oficina alejados de la realidad. Vine a conversar con los protagonistas, los estudiantes, para entender de primera mano por qué y tratar de encontrarle sentido. Creo que el problema es mucho más profundo de lo que hemos imaginado”, manifestó la titular de Educación desde el centro educativo.

La ministra sostuvo además una reunión con docentes mientras las autoridades educativas y unidades de la Policía Nacional atendían la situación y recababan información sobre lo ocurrido.

Hasta el momento no se han divulgado mayores detalles sobre el estado de salud del estudiante afectado ni sobre las circunstancias específicas en que ocurrió el hecho.