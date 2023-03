Etelvina de Bonagas se postula en busca de la reelección como rectora de la Unachi

Este lunes, 20 de marzo, Etelvina Medianero de Bonagas se postuló en busca de su tercer período consecutivo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiriquí (Unachi).

“Seguiremos buscando esa rectoría, no en beneficio de la rectora sino de toda la familia universitaria, y eso se lo he demostrado con hechos y no con palabras. Me siento contenta que ustedes hayan acudido y eso me fortalece a seguir luchando, a pesar de tantas adversidades que se han presentado”, expresó de Bonagas ante quienes apoyan su campaña.

“Hemos hecho una campaña de altura...les pido que se mantengan con esa armonía que siempre nos ha distinguido a la marea azul”, agregó.

Con globos y murgas, un gran número de personas la acompañaron en su postulación.

Hasta el miércoles, 22 de marzo, son las postulaciones a rector, según lo establecido en el calendario de elecciones, publicado por el Tribunal Superior de Elecciones de esta casa de estudios.