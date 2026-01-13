Exhortan a la población a donar sangre

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de la Dirección General de Salud Pública, informó que los bancos de sangre a nivel nacional mantienen un abastecimiento por debajo del 40%, situación que genera preocupación, por lo que se hace un llamado urgente a la población a acudir a los servicios de transfusión sanguínea.

La directora general de Salud Pública del Ministerio de Salud, Yelkys Gil, indicó que con el inicio del año se desarrollan diversas actividades propias de la temporada de verano, lo que incrementa la incidencia de accidentes y enfermedades, aumentando la demanda de transfusiones de sangre en los centros hospitalarios.

“Desde el Ministerio de Salud hacemos un llamado urgente a la población para que acuda a los centros de donación de sangre y contribuya a salvar muchas vidas”, expresó Gil.

Por su parte, la jefa del Departamento de Medicina Transfusional y Servicios de Sangre del Minsa, Erika Zhong, señaló que en las últimas semanas se ha registrado un déficit que dificulta atender adecuadamente a los pacientes que llegan a los cuartos de urgencias.

Zhong explicó que el Minsa cuenta con 11 hospitales de segundo y tercer nivel, y que la demanda de sangre varía según la complejidad del nivel de atención de cada instalación de salud.

“Requerimos donantes de sangre tipo O negativo, ya que es el tipo universal y puede ser utilizado por cualquier persona. Aunque la mayoría de la población tiene sangre tipo O positivo, lo que necesitamos con mayor urgencia son donantes voluntarios que permitan mantener abastecidos los bancos de sangre”, detalló Zhong.

A nivel nacional existen 38 bancos de sangre, de los cuales 11 pertenecen al Ministerio de Salud, 13 a la Caja de Seguro Social y 14 son privados.

Requisitos para donar sangre:

1. Tener entre 18 y 65 años.

2. Menores de 17 años pueden donar con consentimiento escrito de los padres y certificado de nacimiento.

3. Presentar cédula de identidad personal o licencia de conducir.

4. Los extranjeros deben presentar pasaporte (único documento) y contar con al menos seis meses de estadía en el país.

5. Contar con los datos del paciente (nombre completo y número de cédula o pasaporte, si es extranjero).

6. No estar enfermo el día de la donación.

7. No haber padecido hepatitis B o C, VIH/SIDA, sífilis u otras enfermedades transmisibles.

8. No tener múltiples parejas sexuales