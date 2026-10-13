Extienden plazo para entregar boletines del segundo trimestre en el IFARHU

Los beneficiarios de los programas de becas y asistencias económicas tendrán hasta el próximo viernes 23 de octubre para entregar los boletines de calificaciones correspondientes al segundo trimestre de 2026, informó el Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU).

La entidad detalló que este requisito aplica únicamente a los beneficiarios de los programas de becas vigentes y nuevas, asistencias económicas y apoyos para personas con discapacidad.

En tanto, los estudiantes que reciben el beneficio del Programa de Asistencia Social Educativa Universal (PASE-U) no deben presentar este documento.

La recepción de los boletines se mantendrá a nivel nacional en todas las sedes provinciales, regionales y comarcales del IFARHU, en horario de 8:00 a.m., a 2:00 p.m.

La institución exhortó a los beneficiarios de los programas correspondientes a cumplir con la entrega dentro del nuevo plazo establecido, a fin de mantener su beneficio.