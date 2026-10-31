Fallece aspirante a guardia aeronaval durante prueba de flotabilidad en Colón

El Servicio Nacional Aeronaval (SENAN), informó sobre el fallecimiento de Dannel Alejandro Gómez, aspirante a Guardia Aeronaval del Instituto Superior Aeronaval (ISAN), luego de presentar una inmersión inesperada durante una prueba de flotabilidad controlada, realizada como parte de su formación académica.

Según la entidad, al percatarse de la situación, el personal extrajo al joven del agua y le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP), además de brindarle los primeros auxilios. Posteriormente, fue trasladado en una ambulancia institucional a un centro médico en la provincia de Colón, donde los médicos confirmaron su fallecimiento.

El SENAN indicó que durante la prueba se encontraban presentes instructores, guardavidas, paramédicos y una ambulancia institucional, conforme a los protocolos establecidos.

Asimismo, la institución expresó sus condolencias a los familiares y seres queridos del joven y señaló que el caso está en manos de las autoridades competentes, ante las cuales manifestó su disposición de colaborar con las investigaciones.