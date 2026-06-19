Fallece Eduardo Álvarez exdirigente del transporte colectivo

Este viernes, 19 de junio, se confirmó el fallecimiento de Eduardo Álvarez, exdirigente del Sindicato de Conductores del Transporte Colectivo (SICOTRAC), quien durante años participó en la defensa de los intereses del sector.

Álvarez fue reconocido por compañeros como un hombre comprometido con la actividad transportista, participando en distintas gestiones gremiales y representando la voz de conductores.

A través de una nota de duelo difundida por familiares y allegados, se destacó su trayectoria, esfuerzo y dedicación, señalando que su “legado permanecerá en la memoria de quienes compartieron con él tanto en el ámbito laboral como personal”.

Las honras fúnebres se realizarán en la Iglesia Felicidad, ubicada diagonal al Municipio de San Miguelito, este viernes 19 a las 2:00 de la tarde. Posteriormente, sus restos serán sepultados en el Parque de los Recuerdos.