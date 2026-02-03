Fallece el Dr. Julio Alberto Vallarino, exrector de la Universidad de Panamá

La Universidad de Panamá (UP) informó este martes, 5 de febrero, sobre el fallecimiento del profesor Julio Alberto Vallarino Rangel, exrector de la institución y figura destacada en el desarrollo de la educación superior del país.

El rector Eduardo Flores Castro lamentó su partida y resaltó su trayectoria como educador, así como su contribución a la docencia, la investigación y el fortalecimiento académico de la universidad.

La institución extendió sus condolencias a los familiares y allegados del exrector.