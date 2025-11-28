Fallece el empresario Gabriel Diez Polack

Este viernes, 28 de noviembre, se reportó el fallecimiento de Gabriel Diez Polack, empresario, exministro de Vivienda y expresidente de la Cámara Panameña de la Construcción (Capac).

Diez Polack fue una figurada destacada en el sector de la construcción en Panamá. Ocupó el cargo de presidente de la Capac en dos periodos, también estuvo al frente del Sindicato de Industriales de Panamá (SIP) y del Consejo Nacional de la Empresa Privada (Conep)

En redes sociales aseguran que será recordado como un hombre de noble corazón y siempre dispuesto a ayudar a los demás.

“Su ejemplo permanecerá vivo en la memoria de todos los que compartimos momentos con él y apreciamos su calidad humana. Don Gabriel siempre fue muy accesible a los medios de comunicación”, expresó el periodista Álvaro Alvarado.