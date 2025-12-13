Fallece sargento del Senafront tras ser atropellado en la vía

El Servicio Nacional de Frontera (Senafront) lamentó este sábado 13 el fallecimiento del sargento segundo Moisés Castillo, quien perdió la vida tras un accidente en la vía pública, a la altura de Panamá Pacífico (Howard). La noticia fue confirmada a través de una nota de prensa de la entidad.

Aunque las autoridades aún no han proporcionado detalles oficiales sobre los hechos, versiones extraoficiales indican que Castillo se encontraba cambiando un neumático delantero en su vehículo cuando fue atropellado por un automóvil que se dio a la fuga. El impacto dejó al sargento tendido en la vía, sin que se pudiera evitar el fatal desenlace.

Ante la gravedad del incidente, las autoridades han iniciado las investigaciones correspondientes con el objetivo de esclarecer las circunstancias del accidente y dar con el paradero del vehículo involucrado.