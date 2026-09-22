Fallece trabajador de 25 años tras incidente en túnel de la Línea 3 del Metro

Un trabajador de 25 años murió la noche del lunes, 21 de septiembre, mientras laboraba en el proyecto de la Línea 3 del Metro de Panamá, específicamente en el área de Farfán, dentro del túnel.

El Consorcio HPH Joint Venture informó que el fallecimiento ocurrió tras un incidente que, de manera preliminar, habría estado relacionado con una presunta descarga eléctrica.

Las circunstancias del hecho están siendo investigadas por las autoridades competentes, según informó el consorcio, que señaló que mantiene disposición para colaborar con las investigaciones y suministrar la información requerida.

Se detalló que el trabajador pertenecía a una empresa subcontratista que participa en la ejecución del proyecto.

El Consorcio HPH Joint Venture indicó que, tras conocer el incidente, brindó apoyo y acompañamiento a los involucrados.