Farmacéuticos elegirán su nueva junta directiva

ml | El viernes, 26 de septiembre, el Colegio Nacional de Farmacéuticos (CONALFARM) elegirá su nueva Junta Directiva para el periódico 2025-2027.

Tras la aprobación del reglamento electoral en Asamblea General Extraordinaria, del 15 de mayo de 2025, el grupo dio inicio al proceso de postulación de nóminas, informaron.

La presidenta del comité electoral del CONALFARM, Celia Stamp, señaló que “se preparan para las elecciones de la Junta Directiva y el Comité de Ética, el próximo 26 de septiembre de 2025 de 8:30 a.m., a 7:30 p. m, excepto para los farmacéuticos del sector Este y las demás provincias que tendrán derecho a emitir su voto el 25 de septiembre”.

Destacó que el periodo de proselitismo será hasta el 22 de septiembre del año en curso. Los aspirantes a estos cargos, correspondiente al periodo 2025-2027, tienen que presentar una nómina avalada por 10 farmacéuticos activos en el colegio.

En caso de posponer las elecciones por imprevistos la nueva fecha de elecciones sería para el día 3 de octubre.