$!Feria para manipuladores de alimentos

La Región Metropolitana de Salud, del Ministerio de Salud (MINSA), anunció la realización de una feria para quienes deseen adquirir su carnet blanco y verde, destinados para manipuladores de alimentos a comerciantes y público en general.

La feria se realizará los días 29 y 30 de diciembre en el Centro de Salud de Paraíso, Ancón, Ciudad de Panamá, desde las 7:00 a.m.

Se pide llevar copia de la cédula de identidad personal o pasaporte, fotos carnet, tarjeta de vacunación, entre otros requisitos, que incluyen un costo monetario dependiendo del carnet por solicitar.

El MINSA recalca que tendrá un bus para el traslado desde el sector de Albrook hacia el centro de salud.