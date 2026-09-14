Fiscalía Anticorrupción captura a dos exfuncionarios del IFARHU en Operación Nova

Dos exfuncionarios del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (IFARHU) fueron aprehendidos en Tocumen como parte de la Operación Nova, una investigación de la Fiscalía Anticorrupción por presunto blanqueo de capitales.

Según la investigación, ambos estarían vinculados con un supuesto esquema de peculado que habría causado un perjuicio de B/.145,265.80 a la agencia regional del IFARHU en Panamá Este.

El caso se remonta a una denuncia presentada por el IFARHU en junio de 2022. La investigación por peculado llevó posteriormente a la Fiscalía a indagar el posible movimiento y ocultamiento de los fondos presuntamente obtenidos de manera ilícita.

La pesquisa apunta al manejo irregular de 414 cheques y 84 tarjetas Clave Social pertenecientes a la agencia regional. De acuerdo con las autoridades, los exfuncionarios presuntamente endosaban los cheques a comerciantes de la zona para posteriormente hacerlos efectivos.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que el dinero proveniente del presunto peculado habría sido convertido, estratificado o incorporado al sistema financiero panameño, conductas que son investigadas como posible blanqueo de capitales.

Las diligencias fueron autorizadas por un juez de garantías y se realizaron en el área de Tocumen, donde además de las aprehensiones se ubicaron indicios relacionados con el expediente.

El caso cuenta con un informe de auditoría de la Contraloría General de la República, fechado en diciembre de 2025, que documentó el perjuicio económico de B/.145,265.80.

Se detalló que las personas aprehendidas ya habían sido vinculadas previamente a una investigación por presunto peculado en perjuicio del IFARHU. Ahora la Fiscalía busca determinar si los fondos presuntamente sustraídos fueron posteriormente utilizados dentro de un esquema de blanqueo.

La investigación continúa y serán las autoridades judiciales las que determinen la responsabilidad de los involucrados.