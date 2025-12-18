Fiscalía anticorrupción verifica ejecución de proyectos municipales en San Miguelito

La Fiscalía Anticorrupción de la Procuraduría General de la Nación realizó este jueves, 18 de diciembre, diligencias de verificación en campo relacionadas con dos proyectos aprobados por el Consejo Municipal de San Miguelito y ejecutados por la Alcaldía, ambos vinculados a obras programadas para el 9 de enero.

De acuerdo con la información divulgada por la entidad, el monto investigado asciende a B/.2.1 millones, iniciativa que forma parte del seguimiento institucional a proyectos financiados con fondos públicos.

La entidad detalló que la diligencia forma parte del proceso de control y supervisión en el marco del plan de reactivación económica y saneamiento.