Fitch Ratings eleva la calificación de Constructora Meco a BBB(pan) con Perspectiva Estable

Constructora Meco informa que Fitch Ratings elevó su calificación nacional de largo plazo a BBB(pan) desde BBB-(pan), manteniendo una Perspectiva Estable, en reconocimiento al fortalecimiento de su perfil financiero, la mejora de su liquidez, la reducción de deuda y la sólida expansión de su cartera de proyectos.

Según Fitch Ratings, la flexibilidad financiera y la estructura de capital de Meco se han fortalecido significativamente, respaldadas por una reducción sostenida del apalancamiento, una posición de liquidez robusta y una cobertura de intereses holgada.

La agencia destacó además que la compañía cuenta con recursos suficientes para apoyar sus planes de crecimiento y atender sus necesidades de capital de trabajo.

Fitch también resaltó la fortaleza del portafolio de proyectos de Meco, sustentado en su liderazgo en infraestructura vial en Centroamérica. A junio de 2026, la empresa registró un backlog superior a USD 1.400 millones, equivalente a más de dos años de operación, lo que brinda una alta visibilidad sobre los ingresos futuros.

Asimismo, la calificadora reconoció la capacidad de Meco para mantener un apalancamiento moderado, una trayectoria consistente de renovación de contratos y un acceso probado a fuentes de financiamiento y refinanciamiento.

Esta mejora de calificación refleja la solidez financiera alcanzada por Meco y reafirma la confianza del mercado en la estrategia de crecimiento que la compañía desarrolla en Centroamérica.

El informe completo está disponible en la página web de Fitch Rating o en siguiente link https://www.fitchratings.com/research/es/corporate-finance/fitch-upgrades-constructoramecos-national-scale-rating-to-bbb-pan-outlook-stable-15-09-202