Fuertes aguaceros ponen en alerta a las autoridades

Ante las fuertes lluvias que se registran en el país, las autoridades de emergencia mantienen un monitoreo constante en las zonas más vulnerables a inundaciones y deslizamientos de tierra.

Pilar López, del Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (Imhpa), explicó que se prevé la persistencia de lluvias moderadas, principalmente en el occidente de Chiriquí, así como en las provincias de Herrera, Veraguas y Darién. Indicó que estas condiciones están asociadas al huracán Melissa, que, aunque no afectará directamente al país, está generando inestabilidad atmosférica que provoca lluvias prolongadas.

“Actualmente mantenemos un alto porcentaje de suelos saturados en el occidente y en las provincias centrales. Si viven en zonas propensas a inundaciones o deslizamientos, deben buscar refugio en lugares seguros”, advirtió López.

Por su parte, el Benemérito Cuerpo de Bomberos de Panamá señaló que las áreas más propensas a inundarse son Chiriquí, Bocas del Toro, Darién y varias comunidades de las provincias centrales, especialmente aquellas ubicadas cerca de ríos y quebradas que tienden a desbordarse con las lluvias constantes.

El jefe de operaciones del Sinaproc, René García, recomendó a la población contar con un kit de primeros auxilios y artículos de primera necesidad, además de mantenerse informados a través de los canales oficiales. García subrayó que “la prevención es clave para salvaguardar la vida, sobre todo en zonas vulnerables o de riesgo ambiental”.

