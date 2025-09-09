$!Fuertes aguaceros se esperan este mes

Y. Ortíz | El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) mantiene un aviso de vigilancia por lluvias y tormentas eléctricas en el país, hasta hoy martes 9 de septiembre, por el paso de la Onda Tropical 29, que ha afectado varios sectores.

El Centro de Operaciones de Emergencias Nacional, a través del Sistema Nacional de Protección Civil, informó de la caída de árboles en el sector El Marañón, de Veraguas, y Las Lomas - Llano Grande Arriba en David, Chiriquí. En la comunidad de Cerro Azul, corregimiento de 24 de Diciembre (Panamá), se presentaron deslizamientos de tierra que afectaron la carretera.

El Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá (BCBRP) atendió 29 emergencias por inundaciones: Panamá (9), Panamá Oeste (6), Chiriquí (6), Panamá Este (2) y Coclé (2). “Estas intervenciones han requerido la evacuación de personas con movilidad reducida, traslados hacia áreas seguras y la verificación de zonas vulnerables, entre ellas escuelas, residencias de adultos mayores y hospitales”, detalló el capitán Andrés Espinosa, jefe de la Sección de Control de Radio de la Zona Regional Panamá.

Ing. Alcely Lau, directora de Climatología del IMHPA, explicó que el mes de septiembre se prevé un aumento de hasta el 20% de lluvias en la región occidental del país. “Se esperan acumulados de lluvia superior a 600 milímetros (mm o litros por metros cuadrados), en la Comarca Ngäbe-Buglé, provincias de Chiriquí, Veraguas y Herrera”, explicó Lau.

Elicet Yáñez, directora de Meteorología del IMHPA, detalló que la circulación ciclónica se mantendrá para la semana.