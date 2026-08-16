Fuertes lluvias provocan afectaciones en viviendas y mantienen en alerta a las autoridades en Bocas del Toro

Durante la madrugada de este domingo, el Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc) informó que mantiene activo su personal de respuesta para realizar labores de monitoreo y evaluación, luego de las fuertes lluvias registradas en distintos sectores de la provincia de Bocas del Toro.

Según el Sinaproc los primeros reportes dan cuenta de afectaciones en varias viviendas ubicadas en el corregimiento de Finca 4, específicamente en la comunidad de Pantanal 2, además de sectores del corregimiento de Finca 51, en la comunidad de Débora, y el corregimiento de Barranco.

Por otro lado, Sinaproc destacó que continúa realizando recorridos y vigilancia en las áreas consideradas vulnerables, con el propósito de identificar nuevas afectaciones y brindar una respuesta oportuna a las comunidades que puedan resultar impactadas por las condiciones climáticas.

De igual manera, la entidad mantiene especial atención sobre el río Sixaola, el cual presenta aguas turbias y un nivel máximo, situación que representa un riesgo para las personas que se encuentren cerca de su cauce o de otros afluentes de la zona.

Ante esta situación, Sinaproc recomiendó a la población mantenerse atenta a las indicaciones de las autoridades en sitio y evitar cruzar ríos, quebradas u otros cuerpos de agua que presenten un incremento en su caudal.

Finalmente, la institución reiteró el llamado a la ciudadanía a actuar con precaución y mantenerse informada a través de los canales oficiales, mientras continúan las labores de monitoreo y evaluación en los sectores afectados.