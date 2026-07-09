Fuertes ráfagas de viento y tormentas causan desprendimiento de techos en la capital

Una intensa tormenta acompañada de fuertes ráfagas de viento y actividad eléctrica azotó la tarde de este jueves la Ciudad de Panamá y el sector de Panamá Este, provocando la caída de árboles, voladuras de techos y un severo congestionamiento vehicular en las principales arterias viales.

El fenómeno climatológico, que comenzó a registrarse con mayor fuerza alrededor de la 1:15 p.m., sorprendió a residentes y transeúntes. Testigos en diversos puntos de la ciudad captaron en video los momentos de tensión cuando las ráfagas levantaban láminas de zinc y otros objetos contundentes, poniéndose en riesgo la seguridad de las personas.

Uno de los incidentes más graves reportados se registró en la vía Centenario, cerca del estadio Rod Carew, en dirección hacia la Ciudad de Panamá. En este punto, un enorme árbol colapsó producto de los vientos y cayó sobre la rodadura, afectando directamente a dos vehículos que transitaban por la zona.

Por otro lado, los usuarios del transporte público vivieron momentos de preocupación en la Estación del Metro de San Isidro, donde la fuerza de la ventolina provocó la voladura de parte de las láminas del techo de la infraestructura.

Omar Smith Garrido, director del Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), informó a través de su cuenta en la red social X que los equipos de la institución, en conjunto con el Cuerpo de Bomberos y la Comunidad de Emergencias, se mantienen desplegados atendiendo múltiples contingencias.

”Equipos del SINAPROC, Bomberos y Comunidad de Emergencias trabajando en múltiples situaciones en Panamá y Panamá Este... Desprendimientos de techos... Árboles caídos sobre la vía y tendido eléctrico”, detalló el funcionario, quien hizo un llamado a la ciudadanía para darle paso a los vehículos de emergencia.

Los reportes oficiales de las 12:54 p.m. ya anticipaban el avance de tormentas con lluvias y descargas eléctricas desde el sector Este hacia la Ciudad de Panamá.

Las autoridades reiteran a la población extremar las medidas de precaución ante la velocidad de los vientos y la alta probabilidad de nuevos colapsos de árboles. Se recomienda evitar zonas inundables o vulnerables a deslizamientos de tierra, asegurar objetos propensos a volarse en los hogares y, a los conductores, encender las luces de carretera y manejar con extrema prudencia.