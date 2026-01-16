Fuga de gas y fallas eléctricas, causas de incendios en PHs

Las fugas de gas, los problemas eléctricos y en algunos casos el uso inadecuado de artefactos eléctricos figuran entre las causas más comunes de incendios en las propiedades horizontales (PH), informó Hernán Córdova, jefe nacional del Departamento de Investigación de Incendios y Explosiones del Cuerpo de Bomberos.

Córdova detalló que “en los últimos seis meses se han registrado 38 incidentes en edificios, tanto en áreas de apartamentos como en sótanos, lo que evidencia la necesidad de reforzar las medidas de prevención”.

El funcionario subrayó que “la responsabilidad de mantener en buen estado los sistemas de seguridad y contar con planes de evacuación actualizados recae en las administraciones de los PH”. En ese sentido, explicó que desde el mes de diciembre el Cuerpo de Bomberos desarrolla una campaña de concienciación denominada “Bombero en tu comunidad”, además de acercamientos directos con las administraciones de estos complejos residenciales.

Durante estas jornadas, se instruye a los administradores sobre la importancia de mantener vigentes los extintores, los sistemas de alarma y otros equipos de seguridad.

Por su parte, Laura Robles, administradora del PH Noemí, informó que “el complejo cuenta con un plan de evacuación dictado por el Cuerpo de Bomberos para garantizar la seguridad de sus residentes”.

Robles agregó que “el PH dispone de señalizaciones en todas las áreas comunes, lo que facilita la orientación durante una emergencia, en cada departamento existe una persona líder encargada de coordinar la logística y apoyar a los residentes ante cualquier incidente”.