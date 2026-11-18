El Consejo de Gabinete aprobó la Resolución 153-26, el martes 17 de noviembre, mediante la cual derogó la Resolución de Gabinete No. 114 del 23 de agosto de 2016, que estableció el Consejo Nacional del Agua (CONAGUA), su Secretaría Técnica y aprobó el Plan Nacional de Seguridad Hídrica.

La nueva disposición deja sin efecto la resolución original, así como sus modificaciones posteriores, introducidas mediante las resoluciones de Gabinete No. 43 del 11 de abril de 2017 y No. 60 del 3 de julio de 2019.

Con esta decisión, el Gobierno Nacional dispone el cierre del CONAGUA y de su Secretaría Técnica, como parte de las acciones de reorganización, reestructuración y reducción del aparato estatal.

De acuerdo con los fundamentos de la resolución, la medida responde a la necesidad de ordenar la estructura institucional del Estado y adecuarla al proceso de reorganización que desarrolla la actual administración gubernamental.

El CONAGUA fue establecido como una instancia de coordinación vinculada a la implementación del Plan Nacional de Seguridad Hídrica, instrumento que contemplaba acciones para mejorar la gestión y disponibilidad del recurso hídrico en Panamá.

La derogación de las disposiciones que dieron vida a este organismo marca un cambio en la estructura institucional que atendía la coordinación de las políticas relacionadas con la seguridad hídrica del país.