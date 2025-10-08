$!Gobernadores de Colón, Panamá y el Oeste impulsan proyectos clave

La gobernadora de Panamá Oeste, Marylin Vallarino, informó que lidera iniciativas sociales, de infraestructura y desarrollo comunitario con un enfoque interinstitucional. “Articulamos el trabajo de más de 60 instituciones del Estado a través de la Junta Técnica Provincial”, indicó. Las ocho comisiones temáticas priorizan obras para incluirlas en el presupuesto nacional, respondiendo a las verdaderas necesidades de la población, dijo. También se trabaja en atención a la primera infancia, rehabilitación vial y seguimiento a proyectos como la Línea 3 del Metro.

En Colón, el gobernador Julio Hernández enfrenta el crimen organizado con estrategias de disuasión. “No es tan sencillo como ofrecerles un plan de trabajo ¿cómo compite uno con eso, cuando un trabajo formal les ofrece $600 al mes?”, dijo. Añadió la fiscalización de obras como el estadio de la provincia. En la provincia de Panamá, la gobernadora Mayín Correa reactivó el programa armas por comida y medicinas. También organiza agroferias, juramentaciones de nacionalizados y encuentros mensuales entre instituciones para coordinar acciones.