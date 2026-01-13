Gobierno asume control de recolección de basura en San Miguelito ante riesgo sanitario

Debido a la situación de salud pública en el distrito de San Miguelito, por el colapso del servicio de recolección de desechos, el Consejo de Gabinete autorizó a la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) asumir la operación completa de la recolección de residuos, con el objetivo de evitar una crisis sanitaria que afecte a más de 200 mil residentes.

El administrador de la AAUD, Ovil Moreno, señaló que la medida es de carácter temporal, pero advirtió sobre posibles complicaciones futuras. “La intervención que se ha dado fue paliativa, pero todo indica que se puede agravar nuevamente luego que después del diecinueve de enero que debían iniciar las empresas, a las cuales se les estaban haciendo las contrataciones especiales, no estuviesen listos los contratos refrendados para que diesen inicio”, dijo.

Por su parte, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, explicó que el gobierno nacional ha destinado aproximadamente 700 mil dólares para solventar de manera emergente el problema de recolección en el distrito, cuya suspensión estaba generando riesgos sanitarios.

“A partir del próximo lunes que vence el contrato de la actual compañía no hay una estructura capaz de resolver el problema y lo que se ha hecho es autorizar al director de la AAUD a que tome cartas y podamos controlar la recolección de la basura por los próximos meses hasta desarrollar una licitación pública”, detalló.

Boyd Galindo enfatizó que “la responsabilidad es garantizar la salud a la población, limpiando el distrito de manera que no se genere ningún tipo de epidemia”.

Conforme al reporte, la medida se tomó “teniendo como base a que la autoridad municipal no cuenta con la capacidad logística de recolectar la basura y del transporte para disposición final con la inmediatez que la actual situación requiere”.