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Gobierno cubrirá déficit de la UNACHI y garantizará pago de planilla hasta fin de 2026

Gobierno cubrirá déficit de la UNACHI y garantizará pago de planilla hasta fin de 2026
Redacción Web
16 de septiembre de 2026

La Universidad Autónoma de Chiriquí (UNACHI) anunció que el Gobierno Nacional facilitará los recursos económicos necesarios para saldar el déficit actual y garantizar el pago de la planilla docente y administrativa durante el resto de 2026.

La medida se acordó luego de que la rectoría y su equipo de trabajo expusieran ante la viceministra de Economía y Finanzas, Eida Gabriela Sáiz, y el subcontralor, Omar Castillo, una serie de propuestas urgentes orientadas a solventar la crisis financiera e institucional que atraviesa la casa de estudios superiores.

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó que gestionará el traslado de partida interinstitucional requerido para honrar los compromisos salariales correspondientes a las dos quincenas pendientes. Por la cuantía involucrada, el trámite deberá contar con la aprobación de la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional, gestión que se tramitará con celeridad a fin de regularizar los desembolsos a los trabajadores.

Por su parte, las autoridades universitarias agradecieron el respaldo de la comunidad educativa e hicieron un llamado a desestimar la desinformación para restaurar la confianza institucional, con el objetivo de encaminar a la UNACHI hacia la estabilidad y la excelencia académica tras meses de estrechez presupuestaria.

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