Gobierno definirá el futuro de la mina de Donoso: “Esta decisión se va a tomar”, Navarro

El ministro de Ambiente, Juan Carlos Navarro, afirmó que la administración del presidente José Raúl Mulino es un “gobierno que toma decisiones” y confirmó que presentará recomendaciones concretas al mandatario para definir el futuro del proyecto de cobre en Donoso, heredado de administraciones anteriores.

“Lo más importante es que el que más escucha menos se equivoca; estamos escuchando y estamos con mente abierta, pidiendo opinión a todas las personas que tienen que ver con el tema de la mina en el área de Donoso y sobre esa base el gobierno va a decidir: gobernar es decidir”, aseguró Navarro.

Las declaraciones se produjeron tras una reunión de la Comisión Interinstitucional del Gobierno, integrada por Navarro junto a los ministros de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, y de Comercio e Industrias, Julio Moltó, con representantes de la Asociación de Proveedores de la Industria Minera Panameña (APIMPA).

El encuentro forma parte del proceso de análisis técnico, económico y ambiental que lleva adelante el Ejecutivo. Al respecto, Navarro recalcó que el Gobierno mantendrá un diálogo abierto con los distintos sectores involucrados y enfatizó que cualquier resolución final priorizará la defensa de los recursos naturales y el respeto estricto a la normativa ambiental del país, además de atender los compromisos pendientes en el área.

“Vamos a hacerle recomendaciones concretas para que se tome una decisión final y se enfrente el grave problema de la mina que nos dejaron y que heredamos de administraciones anteriores, esto va a ocurrir, esta decisión se va a tomar”, expresó el titular de Ambiente, reiterando el compromiso de la actual administración frente al conflicto minero.