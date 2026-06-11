Gobierno entrega 600 apartamentos y 37 títulos de propiedad en Colón

En un acto oficial realizado en el Centro de Arte y Cultura de Colón, este jueves se entregaron 600 nuevos apartamentos correspondientes a la segunda etapa del proyecto urbanístico Altos de Los Lagos, además de 37 títulos de propiedad que benefician a más de 150 personas, informaron de la Presidencia.

La iniciativa fue ejecutada a través del Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (MIVIOT), con el objetivo de mejorar las condiciones de vida de familias que anteriormente residían en hacinamiento. El proyecto contempla 20 torres de edificios de planta baja y cuatro niveles, con apartamentos de dos y tres recámaras, beneficiando directamente a cerca de 3,000 personas.

Durante el mismo acto, la Autoridad Nacional de Administración de Tierras (ANATI) entregó 37 títulos de propiedad, lo que representa beneficios para más de 150 residentes de la provincia.

El ministro de la Presidencia, Juan Carlos Orillac, celebró este gran logro para las familias, señalando que este esfuerzo “refleja la voluntad de trabajar por un país más inclusivo, donde más panameños puedan acceder a un hogar seguro, con servicios básicos y espacios que favorezcan la convivencia y el crecimiento familiar”.

Las autoridades destacaron que el proyecto Altos de Los Lagos forma parte de un plan integral de desarrollo urbano, con una inversión total cercana a los B/.179 millones, destinado a brindar viviendas dignas y seguras.

Entre los beneficiarios se encuentran familias en situación de vulnerabilidad, incluyendo personas con discapacidad, quienes recibieron viviendas adaptadas con apoyo de la Secretaría Nacional de Discapacidad (SENADIS) y atención médica especializada en el Hospital del Niño.