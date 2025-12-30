Gobierno entrega primer aporte de B/. 966 millones para el IVM

Este martes, 30 de diciembre, el presidente José Raúl Mulino anunció que se realizó el primer aporte de B/. 966 millones a la Caja de Seguro Social (CSS) para el año fiscal 2025, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 156 de la Ley 462.

“Este gran aporte consolida la institución, haciéndola más sólida, fuerte y sostenible a lo largo del tiempo. Con esfuerzo y disciplina cumplimos con los recursos para garantizar las pensiones de hoy y del mañana”, agregó el mandatario.

Tras el anuncio del presidente, a través de un comunicado de la CSS, indicaron que “de acuerdo a lo establecido en la Ley 51, modificado por la Ley 462, que dispone cubrir el déficit actuarial del Programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Gobierno realizó el primer aporte a la CSS”.

“El objetivo es fortalecer el equilibrio financiero del programa IVM, mejorar su proyección y dar mayor certeza a pensionados, jubilados y asegurados, encaminado a preservar la viabilidad del sistema de seguridad social panameño”, agregaron del Seguro.