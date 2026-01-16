Gobierno entregará 2,500 viviendas a familias de bajos recursos este año

Un aproximado de 2,500 familias de bajos ingresos económicos recibirán las llaves de sus nuevos hogares, anunció el ministro de Vivienda y Ordenamiento Territorial (Miviot), Jaime A. Jované.

El titular del Miviot especificó que esas unidades habitacionales se estarán entregando en el trascurso del año, y abarcan las provincias de Colón, Chiriquí, Los Santos, Panamá Oeste y la Comarca Ngäbe Buglé. Adelantó que se entregarán al menos de 75 viviendas a familias de la provincia de Los Santos.

“Estamos coordinando con el director provincial (Juan Pedro Samaniego), que estoy seguro de que esa entrega será para el mes de marzo”, puntualizó.

Respecto al déficit habitacional, el ministro explicó que la entidad empezó la gestión atendiendo las situaciones que encontró “poniendo la casa en orden y terminando los proyectos que tienen años de estar seguidos a baja velocidad, abandonados muchos de ellos y rescatándolos para entonces iniciar con los proyectos propios”.

Entre estos programas, mencionó los de la ley de interés preferencial para otro rango de familia y los que se sacarán a licitación pública con el Banco Hipotecario Nacional.

Jované contó que hay nuevos proyectos habitacionales programados para Herrera, por lo que se reunió con el gerente Banco Hipotecario Nacional de esa región, John Nearon y el director provincial del Miviot, Roberto Villarreal, para evaluar esos planes de mejoramiento.