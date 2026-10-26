Gobierno recopila datos de jubilados que trabajan en el sector público ante propuestas de retiro voluntario

La Dirección General de Carrera Administrativa (Digeca) solicitó a las entidades públicas un listado de los servidores públicos jubilados que continúan laborando, con el objetivo de actualizar una base de datos y evaluar el impacto financiero de posibles iniciativas de retiro voluntario presentadas ante la Asamblea Nacional.

La directora general de Carrera Administrativa, Cheyla Valdés, explicó que la información permitirá contar con datos actualizados para analizar las implicaciones económicas de futuras medidas.

“Nosotros desde Digeca tenemos el compromiso de poder mantener esa base de datos actualizada para que en un futuro se pueda evaluar financieramente el impacto. Esa, básicamente, es la razón por la cual se ha solicitado esa información”, señaló.

Valdés aclaró que la solicitud de información no busca generar preocupación entre los funcionarios públicos. “No es para generar ansiedad, no es para generar temor”, afirmó.